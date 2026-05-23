Stewart McLean, attore canadese noto per un ruolo nella serie Virgin River, è stato trovato morto all’età di 45 anni. La sua scomparsa è stata segnalata e le autorità stanno conducendo indagini per omicidio. Al momento, non sono stati forniti dettagli su circostanze o eventuali sospetti. La polizia continua le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Stewart McLean, attore canadese protagonista di un piccolo ruolo nella serie Virgin River, è stato trovato morto all’età di 45 anni. Le autorità della British Columbia hanno confermato il ritrovamento dei suoi resti a Lions Bay. La notizia sconvolgente, però, è che quello che era iniziato come un caso di persona scomparsa è diventato ora un’ indagine per omicidio. L’attore era stato visto per l’ultima volta il 15 maggio 2026 presso la sua residenza a Lions Bay, una località situata a circa trenta minuti da Squamish, vicino a Vancouver. La denuncia di scomparsa è stata presentata il 18 maggio alla Squamish Royal Canadian Mounted Police. . 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stewart McLean di Virgin River trovato morto dopo la scomparsa: indagini per omicidio

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Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

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