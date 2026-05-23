Stewart McLean di Virgin River trovato morto dopo la scomparsa | indagini per omicidio

Da cinemaserietv.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Stewart McLean, attore canadese noto per un ruolo nella serie Virgin River, è stato trovato morto all’età di 45 anni. La sua scomparsa è stata segnalata e le autorità stanno conducendo indagini per omicidio. Al momento, non sono stati forniti dettagli su circostanze o eventuali sospetti. La polizia continua le verifiche per chiarire le cause del decesso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Stewart McLean, attore canadese protagonista di un piccolo ruolo nella serie Virgin River, è stato trovato morto all’età di 45 anni. Le autorità della British Columbia hanno confermato il ritrovamento dei suoi resti a Lions Bay. La notizia sconvolgente, però, è che quello che era iniziato come un caso di persona scomparsa è diventato ora un’ indagine per omicidio. L’attore era stato visto per l’ultima volta il 15 maggio 2026 presso la sua residenza a Lions Bay, una località situata a circa trenta minuti da Squamish, vicino a Vancouver. La denuncia di scomparsa è stata presentata il 18 maggio alla Squamish Royal Canadian Mounted Police.  . 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

stewart mclean di virgin river trovato morto dopo la scomparsa indagini per omicidio
© Cinemaserietv.it - Stewart McLean di Virgin River trovato morto dopo la scomparsa: indagini per omicidio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

Video Stewart McLean, trovato morto l'attore di Virgin River

Sullo stesso argomento

Stewart McLean, l’attore di Virgin River trovato morto in Canada: la polizia indaga per omicidioStewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada.

Morto Stewart McLean a 45 anni, l’attore di Virgin River trovato senza vita: la polizia indaga per omicidioStewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada.

stewart mclean di stewart mclean di virginMorto Stewart McLean a 45 anni, l’attore di Virgin River trovato senza vita: la polizia indaga per omicidioQuarantacinque anni, un curriculum da attore di serie tv, poi la scomparsa improvvisa e infine la notizia tragica. I resti di Stewart McLean, attore canadese noto al pubblico di Netflix per le sue app ... fanpage.it

stewart mclean di stewart mclean di virginTrovato morto l’attore Stewart McLean star di Virgin River: si indaga per omicidioCanada - E' stato ucciso l'attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River'. Dopo giorni di ricerche è ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web