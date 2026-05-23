Attore Stewart McLean di Virgin River trovato morto si indaga per l' omicidio della star delle serie tv
L'attore Stewart McLean, protagonista di Virgin River, è stato trovato morto. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per omicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo. Non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali sulle cause della morte o sui sospettati coinvolti.
L’attore canadese Stewart McLean, famoso per la serie tv “Virgin River“, è stato trovato morto venerdì 22 maggio. Non si avevano più notizie di lui da una settimana. L’ultima volta è stato visto il 15 maggio, nella sua abitazione di Lions Bay, una località costiera della Columbia Britannica, in Canada, situata tra Vancouver e Squamish, lungo la Sea-to-Sky Highway. Il 45enne era stato dichiarato disperso il 18 maggio. Quattro giorni dopo sono stati rinvenuti i suoi resti. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio. "Virgin River", morto l'attore Stewart McLean: aperta un'indagine per omicidio L'appello della sorella maggiore... 🔗 Leggi su Virgilio.it
Stewart McLean e scomparso e la polizia indaga per omicidio
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Trovato morto Stewart McLean, l’attore 45enne di 'Virgin River' era scomparso da giorni: si indaga per omicidio
Stewart McLean, l’attore di Virgin River trovato morto in Canada: la polizia indaga per omicidioStewart McLean, attore canadese di Virgin River, è stato trovato morto a Lions Bay, in Canada.
Addio a Stewart McLean, star di Virgin River: si indaga sulla sua morte - L'attore canadese Stewart McLean u00e8 stato trovato morto a Lions Bay. Si sospetta un omicidio. Continua la lettura : ift.tt/3F0ZpuE x.com
Morto Stewart McLean a 45 anni, l’attore di Virgin River trovato senza vita facebook
L'attore di 'Virgin River' Stewart McLean trovato morto: indagini per omicidioL'attore canadese Stewart McLean, noto per il suo ruolo nella serie Netflix 'Virgin River', è stato rinvenuto senza vita nell'area di Lions Bay, Columbia Britannica. La scoperta ha trasformato la sua ... it.blastingnews.com
Trovato morto l’attore Stewart McLean star di Virgin River: si indaga per omicidioCanada - E' stato ucciso l'attore canadese Stewart McLean, 45 anni, noto per le sue apparizioni nella serie Netflix 'Virgin River'. Dopo giorni di ricerche è ... cronachedellacampania.it