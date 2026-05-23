Attore Stewart McLean di Virgin River trovato morto si indaga per l' omicidio della star delle serie tv

Da virgilio.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'attore Stewart McLean, protagonista di Virgin River, è stato trovato morto. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per omicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo. Non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali sulle cause della morte o sui sospettati coinvolti.

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L’attore canadese Stewart McLean, famoso per la serie tv “Virgin River“, è stato trovato morto venerdì 22 maggio. Non si avevano più notizie di lui da una settimana. L’ultima volta è stato visto il 15 maggio, nella sua abitazione di Lions Bay, una località costiera della Columbia Britannica, in Canada, situata tra Vancouver e Squamish, lungo la Sea-to-Sky Highway. Il 45enne era stato dichiarato disperso il 18 maggio. Quattro giorni dopo sono stati rinvenuti i suoi resti. La polizia ha aperto un’indagine per omicidio. "Virgin River", morto l'attore Stewart McLean: aperta un'indagine per omicidio L'appello della sorella maggiore... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Stewart McLean e scomparso e la polizia indaga per omicidio

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