Attore Stewart McLean di Virgin River trovato morto si indaga per l' omicidio della star delle serie tv

Notizia in breve

L'attore Stewart McLean, protagonista di Virgin River, è stato trovato morto. Le forze dell'ordine hanno aperto un'indagine per omicidio. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del decesso. La polizia sta raccogliendo prove e ascoltando testimoni per chiarire cosa sia successo. Non ci sono ancora aggiornamenti ufficiali sulle cause della morte o sui sospettati coinvolti.