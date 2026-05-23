È stato rivelato che, fino ad ora, non si sapeva nulla riguardo alla vita privata del padre di Stephen Hawking. Questa scoperta emerge in un contesto in cui il nome dello scienziato è noto principalmente per le sue teorie sui buchi neri e per aver affrontato con successo una malattia debilitante. La notizia apre una nuova finestra sulla famiglia e le origini di uno dei più grandi geni scientifici del XX secolo.

Oggi il nome di Stephen Hawking è associato al genio scientifico, alle teorie sui buchi neri e alla straordinaria capacità di sfidare la malattia. Eppure, quando era ancora uno studente universitario a Oxford, suo padre non sembrava affatto convinto del suo talento. Anzi, era profondamente preoccupato per il suo futuro. “Siamo un po’ preoccupati per come Stephen sta crescendo. Passa il tempo in casa con poca iniziativa e non studia molto”. È una delle frasi contenute nei diari privati di Frank Hawking, padre del celebre astrofisico britannico, oggi riportati alla luce dal Guardian grazie al lavoro del biografo Graham Farmelo, autore della nuova biografia autorizzata “Hawking”, in uscita a settembre nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Stephen Hawking, non si era mai saputo: l’incredibile rivelazione del padre del grande astrofisico

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