Stephen Hawking i diari in codice del padre rivelano la drammatica diagnosi di SLA nel 1963
Nel 1963, il padre di Stephen Hawking scrisse di aver ricevuto una diagnosi di SLA per il figlio, con una previsione di appena due anni di vita. I diari in codice, rimasti nascosti per decenni, rivelano il momento in cui i medici comunicarono la malattia al giovane fisico. Hawking, all'epoca ventiduenne, ricevette questa notizia poco prima di iniziare il dottorato.
Documenti personali rimasti inediti per decenni raccontano il momento in cui al giovane Stephen Hawking venne diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica e le previsioni dei medici, che gli davano appena due anni di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi importanti - 1mattina News 03/02/2026
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