Stephen Hawking i diari in codice del padre rivelano la drammatica diagnosi di SLA nel 1963

Documenti personali rimasti inediti per decenni raccontano il momento in cui al giovane Stephen Hawking venne diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica e le previsioni dei medici, che gli davano appena due anni di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caso Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi importanti - 1mattina News 03/02/2026

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