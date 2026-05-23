Nei diari di Stephen Hawking, il padre esprimeva preoccupazioni riguardo alla scuola: “Non studia molto”. Hawking, all’epoca studente, non dedicava molto tempo agli studi, secondo quanto scritto nei diari familiari. Le annotazioni rivelano che anche un futuro scienziato di fama internazionale aveva difficoltà e preoccupazioni legate all’apprendimento durante gli anni scolastici.

Anche uno scienziato del calibro di Stephen Hawking dava preoccupazioni ai genitori ai tempi della scuola. Secondo quanto emerge da alcuni diari, il padre di Stephen Hawking, Frank Hawking, era preoccupato e si lamentava che il figlio, durante i suo anni universitari “passasse il tempo in casa senza prendere l’iniziativa e non studiasse molto “. Questi diari inediti sono stati scritti in parte in codice e visionati dal Guardian. La biografia ‘Hawking’. Questi documenti sono inseriti in una biografia dell’astrofisico scritta da Graham Farmelo, dal titolo ‘Hawking’ e in uscita a settembre. Frank ha tenuto un diario per oltre 60 anni, scrivendo... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Stephen Hawking, in diari le preoccupazioni del padre: “Non studia molto”

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