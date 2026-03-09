Stephen Hawking | Terra presto sarà una palla di fuoco

Il fisico Stephen Hawking ha recentemente dichiarato che la Terra diventerà presto una palla di fuoco. La sua previsione ha attirato l’attenzione, poiché è uno dei pochi scienziati a parlare in modo così diretto sul destino del pianeta. Hawking ha condiviso questa opinione pubblicamente, senza aggiungere dettagli o motivazioni. La sua affermazione ha suscitato discussioni tra coloro che seguono le sue teorie.

Pochi scienziati hanno parlato in modo così schietto del futuro dell'umanità come il fisico Stephen Hawking. Uno dei suoi avvertimenti più sorprendenti riguardava il destino a lungo termine della Terra stessa. Stephen Hawking era noto per il suo lavoro nel campo della fisica teorica e della cosmologia. Lo scienziato è morto nel 2018, ma prima di allora aveva fatto diverse previsioni su dove avrebbe potuto portare la nostra traiettoria come specie. Ha sottolineato le potenziali minacce, presentandole come possibilità che l'umanità doveva prendere in considerazione. Una di queste audaci previsioni era un avvertimento sul destino a lungo termine della Terra. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Stephen Hawking: "Terra presto sarà una palla di fuoco"