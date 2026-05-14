Luca Carboni i diari di suo padre e le grandi canzoni del Novecento

Da linkiesta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mio quarantesimo compleanno è stato un momento di riflessione, trascorso a tavola con persone nate in zone diverse dalla mia ma cresciute nello stesso periodo. Durante quella serata ho capito che non essere nato a Bologna può creare alcune differenze, anche se condividiamo gli stessi anni di crescita. Questa consapevolezza si collega anche a temi più ampi, come le radici e le influenze culturali che plasmano le persone.

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Nell’autobiografia del cantautore c’è la gigantesca figura letteraria del padre, uno che annota “morte Bob Kennedy, Luca sei anni”, e da solo vale più di metà dell’autofiction italiana contemporanea Non tutti sono di Bologna, il che è un problema. L’ho capito un po’ di anni fa, il giorno del mio quarantesimo compleanno, a tavola con gente che era cresciuta nei miei stessi anni ma in altri codici postali. Io dicevo che negli anni Ottanta tutti i liceali andavano ai concerti di Guccini, e loro rispondevano: ma chi, ma quando. Fino a quella giornata del 2012 io non mi ero mai posta il problema che venticinque anni prima ci fossero scolari che non passavano le giornate ad ascoltare “Signora Bovary”.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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