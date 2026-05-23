Stellantis scontro sul futuro di Cassino Filosa promette il piano Maserati Rocca e D' Amato dicono basta agli annunci
Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino è oggetto di discussione tra i vertici dell’azienda e le istituzioni regionali. Filosa ha annunciato un piano legato a Maserati, mentre Rocca e D’Amato hanno espresso disaccordo, chiedendo di interrompere gli annunci pubblici senza risposte concrete. La questione riguarda le strategie di sviluppo e le decisioni sulla produzione nello stabilimento. La disputa si concentra sulla comunicazione e sui piani futuri dell’impianto.
Il destino dello stabilimento Stellantis di Cassino è al centro di un acceso dibattito che contrappone i vertici aziendali alle istituzioni regionali. Se da una parte l'azienda tenta di rassicurare sulle prospettive industriali legate al marchio Maserati, dall'altra la politica laziale denuncia. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Filosa (Stellantis): «Lo stabilimento di Cassino ha un futuro. Non chiuderemo in Italia e in Europa»L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha assicurato che lo stabilimento di Cassino «ha un futuro», spiegando che il suo destino...
Leggi anche: "Elkann venderà Maserati": la profezia di Carlo Calenda sul futuro di Stellantis
A Palazzo Civico il duello con Lo Russo non è più così scontato: dentro Fratelli d’Italia cresce il dubbio sul futuro di Maurizio Marrone e Forza Italia rimette sul tavolo Andrea Tronzano facebook
Stellantis. L'apprensione dei lavoratori per il futuro, dopo il piano industrialeStamattina all'alba rientro nella fabbrica del Cassinate. Ma solo per due giorni. La settimana prossima è già un'incognita. La Regione stanzia 2 milioni di euro per lo sviluppo industriale dell'area ... rainews.it
Calenda su Maserati: Elkann vuole venderla, nuovo scontro sul futuro dell’auto italianaCarlo Calenda rilancia le voci su una possibile cessione di Maserati da parte di Stellantis e chiede chiarezza a John Elkann sul futuro del marchio ... clubalfa.it