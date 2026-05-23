Stellantis scontro sul futuro di Cassino Filosa promette il piano Maserati Rocca e D' Amato dicono basta agli annunci

Notizia in breve

Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino è oggetto di discussione tra i vertici dell’azienda e le istituzioni regionali. Filosa ha annunciato un piano legato a Maserati, mentre Rocca e D’Amato hanno espresso disaccordo, chiedendo di interrompere gli annunci pubblici senza risposte concrete. La questione riguarda le strategie di sviluppo e le decisioni sulla produzione nello stabilimento. La disputa si concentra sulla comunicazione e sui piani futuri dell’impianto.