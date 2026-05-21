Filosa Stellantis | Lo stabilimento di Cassino ha un futuro Non chiuderemo in Italia e in Europa

L’amministratore delegato di Stellantis ha dichiarato che lo stabilimento di Cassino continuerà a operare e non sarà chiuso in Italia né in Europa. Ha aggiunto che il futuro dello stabilimento dipenderà dal nuovo piano industriale di Maserati, previsto per dicembre. La comunicazione è arrivata in un momento di attenzione sulle prospettive dello stabilimento, senza indicare modifiche immediate o altre decisioni riguardanti la produzione o la continuità operativa.

L’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, ha assicurato che lo stabilimento di Cassino «ha un futuro», spiegando che il suo destino sarà legato al nuovo piano industriale di Maserati, atteso per dicembre. Durante l’Investor Day, Filosa ha sottolineato che Maserati rappresenta «un elemento di successo industriale anche per Cassino» e che a dicembre, a Modena, il gruppo presenterà la strategia complessiva del marchio, comprese le decisioni sul sito produttivo laziale. Nessun impianto chiuso in Italia e Europa. Il manager ha inoltre escluso la chiusura di impianti in Italia e in Europa, ribadendo che Stellantis punta a ridurre la capacità produttiva senza ricorrere a stop delle fabbriche, anche grazie alla condivisione produttiva con partner industriali. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sospiro di sollievo per lo stabilimento di Piedimonte Parla il Sindaco Gioacchino Ferdinandi

Sullo stesso argomento

Crisi Stellantis, fronte comune per lo stabilimento di Cassino. Un vertice urgente con il Ministro UrsoIl futuro del comparto automotive nel Lazio, e in particolare la tenuta produttiva dello stabilimento di Piedimonte San Germano (Cassino), torna al...

Filosa: 'Non chiuderemo gli impianti in Italia e in Europa'Stellantis vara il piano strategico Fastlane da 60 miliardi di euro con 60 modelli da lanciare entro il 2030 e 50 importanti aggiornamenti di prodotto. Il 60% degli investimenti sarà per il mercato de ... ansa.it

Stellantis presenta il nuovo piano: 60 miliardi di investimenti e 60 nuovi modelli al 2030L ’ad Filosa svela le linee strategiche di FaSTLAne. Quattro i brand di punta global del costruttore: Peugeot, Fiat, Ram e Jeep. Un progetto per Maserati. repubblica.it