Filosa ha confermato che l’Italia continuerà a essere centrale nel piano di Stellantis per il 2030. Sono in fase di sviluppo nuovi modelli Alfa Romeo destinati a sostituire il Tonale e la Giulietta. Per quanto riguarda Maserati, si prevede un cambiamento nella produzione con l’introduzione di tecnologie provenienti dalla Cina. Non sono stati forniti dettagli specifici sui modelli o sulle tempistiche di produzione.

? Domande chiave Quali nuovi modelli Alfa Romeo sostituiranno Tonale e la Giulietta?. Come cambierà la produzione di Maserati con la tecnologia cinese?. Dove verranno assemblati i nuovi modelli Lancia previsti nel piano?. Perché Stellantis ha deciso di rallentare la transizione verso l'elettrico?.? In Breve Fiat, Jeep, Ram e Peugeot riceveranno 60 miliardi di euro entro il 2030.. Nuovo C-SUV Alfa Romeo sarà prodotto a Melfi per sostituire il Tonale.. Produzione Giulia e Stelvio a Cassino confermata fino al 2027.. Piano Maserati per nuovi modelli con tecnologia Voyah entro dicembre..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Stellantis: Filosa rassicura, l’Italia resta al centro del piano 2030

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stellantis, Filosa: Piano Italia rafforzato, nuova Alfa Romeo anche in UsaAl via a Napoli Tennis & Friends Campania: tre giorni di prevenzione gratuita tra sport, salute, solidarietà e divertimento Rai 2: Bova, D’Alessio,...

Stellantis, il piano di Filosa parla americano: all-in sugli Usa, l’Europa si rimpicciolisce e l’Italia è ai marginiUn piano da 60 miliardi di euro, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo dai quali vengono esclusi, tra gli altri,...

Rilancio Stellantis, Cassino non c'è. L'ad Filosa: Futuro con Maserati, ma se ne parlerà a dicembreIl futuro dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano si tinge di giallo: l'atteso Investor Day 2026, convocato ieri dal Presidente John Elkann e dal Ceo Antonio Filosa per ... ilmessaggero.it

Stellantis, nuovo piano Fastlane: 60 miliardi di investimenti e 60 nuovi modelli entro il 2030La società è arrivata a cedere il 7% in borsa subito dopo la presentazione del piano strategico di rilancio, i mercati non hanno accolto con entusiasmo le promesse aziendali ... rainews.it