Stellantis Filosa | Piano Italia rafforzato nuova Alfa Romeo anche in Usa

Stellantis ha annunciato un rafforzamento del Piano Italia, introducendo nuovi progetti e investimenti. Tra le novità, è prevista l'apertura di una produzione dedicata a un nuovo modello di Alfa Romeo anche negli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali, senza dettagli sui numeri o sui tempi di realizzazione. La decisione coinvolge diverse aree della casa automobilistica e mira a consolidare la presenza nel mercato internazionale.

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