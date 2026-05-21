Un piano industriale del valore di 60 miliardi di euro si concentra principalmente sugli Stati Uniti, con risorse rilevanti destinate a sostenere le attività nel paese. Nel documento, si evidenzia una riduzione degli investimenti in Europa e una limitazione delle risorse per alcuni marchi storici, tra cui Alfa Romeo e Lancia, che risultano esclusi dagli interventi principali. La strategia del gruppo si concentra quindi sugli Stati Uniti, lasciando l’Europa con meno risorse e l’Italia ai margini delle decisioni principali.

Un piano da 60 miliardi di euro, dedicato in buona parte agli Stati Uniti e ai marchi principali del gruppo dai quali vengono esclusi, tra gli altri, Alfa Romeo e Lancia. Il futuro di Stellantis parla sempre più americano, confermando le previsioni di un’Europa destinata a essere, in chiave di investimenti e produzione, una sorta di filiale secondaria dove il ruolo del leone lo faranno le alleanze con Leapmotor e Dongfeng. Un quadro inquietante per l’ Italia, visto che le partnership con i costruttori di Pechino sono già stati definiti in Spagna e Francia, e che l’azienda prevede un taglio della capacità produttiva installata che passerà da 4,65 a 3,85 milioni di veicoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, il piano di Filosa parla americano: all-in sugli Usa, l’Europa si rimpicciolisce e l’Italia è ai margini

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