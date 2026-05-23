Statale 16 ancora nel caos | due incidenti in pochi minuti paralizzano il traffico
Due incidenti si sono verificati a pochi minuti di distanza sulla Statale 16, causando blocchi e code in entrambe le direzioni. Sul tratto interessato, i veicoli si sono fermati, creando una lunga colonna di auto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma il traffico rimane pesantemente rallentato. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o eventuali feriti. La strada rimane in parte bloccata mentre si attende la riapertura.
Mattinata complicata lungo la Statale 16, dove due distinti incidenti avvenuti a poca distanza di tempo hanno provocato pesanti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. I due schianti si sono verificati intorno alle 7.30, nel pieno dell’orario di punta, mandando in tilt la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Desitdown News (Nightclub fire in India's Goa kills 25 staff and tourists)
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