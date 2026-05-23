Statale 16 ancora nel caos | due incidenti in pochi minuti paralizzano il traffico

Due incidenti si sono verificati a pochi minuti di distanza sulla Statale 16, causando blocchi e code in entrambe le direzioni. Sul tratto interessato, i veicoli si sono fermati, creando una lunga colonna di auto. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto, ma il traffico rimane pesantemente rallentato. Nessuna informazione ufficiale sulle cause o eventuali feriti. La strada rimane in parte bloccata mentre si attende la riapertura.

Mattinata complicata lungo la Statale 16, dove due distinti incidenti avvenuti a poca distanza di tempo hanno provocato pesanti rallentamenti e lunghe code in entrambe le direzioni di marcia. I due schianti si sono verificati intorno alle 7.30, nel pieno dell’orario di punta, mandando in tilt la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Desitdown News (Nightclub fire in India's Goa kills 25 staff and tourists)

Sullo stesso argomento

Caos viario nel Lazio: blocchi e incidenti paralizzano il GRA e la PontinaLa mobilità nell’area capitolina e nelle province limitrofe sta affrontando una mattinata di forti disagi, con la rete viaria laziale colpita da...

Lazio nel caos: incidenti e blocchi paralizzano Raccordo e FlaminiaIl traffico nel Lazio di questo mercoledì 8 aprile 2026, intorno alle 17:30, è segnato da diversi punti critici tra incidenti e cantieri, con...

Cosa fa pensare alla gente che Victoria 2 sia ancora migliore nel grande 2026 reddit

Maltempo, nel Foggiano resta chiusa la Statale 16. Riaperta la Statale 96 a Palo del ColleResta chiusa nel Foggiano la Statale 16, impercorribile dall'altro ieri, 1 aprile, dopo l'esondazione Fiume Cervaro e del Torrente Fortore. La pioggia nella notte, infatti, non ha permesso il ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Autovelox fisso entra in funzione nella Statale 16. Da quando sarà attivo e in che tratto si trovaOCCHIOBELLO (ROVIGO) - È stata completata l'installazione dell'autovelox fisso collocata lungo la statale 16 nel territorio di Occhiobello. Il dispositivo non è ancora operativo e l'attivazione, in ... ilgazzettino.it