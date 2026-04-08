Il traffico nel Lazio questa sera si presenta molto congestionato a causa di diversi incidenti e lavori in corso lungo le principali strade. Intorno alle 17:30, si sono verificati blocchi e rallentamenti sulla Raccordo e sulla Flaminia, creando lunghe code e difficoltà di circolazione tra le zone urbane e le direttrici verso il litorale e l’interno della regione. La situazione resta critica in vari punti della rete stradale.

Il traffico nel Lazio di questo mercoledì 8 aprile 2026, intorno alle 17:30, è segnato da diversi punti critici tra incidenti e cantieri, con particolare sofferenza sulle principali arterie di collegamento verso il litorale e l’interno. Le segnalazioni fornite da Massimo Veschi, in un coordinamento tra ACI e Roma Capitale, evidenziano una viabilità frammentata tra la capitale e le province. Sulla via Pontina, chi si sposta verso Terracina deve fare i conti con code concentrate tra il bivio per Aprilia e quello per Ardea. La stessa arteria presenta rallentamenti anche percorre il senso opposto in direzione di Roma. Il Raccordo Anulare di Città è invece bloccato in carreggiata esterna a causa di uno scontro stradale, che sta creando lunghe code nel tratto compreso tra l’uscita per la via del Mare e l’innesto per Roma Fiumicino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lazio nel caos: incidenti e blocchi paralizzano Raccordo e Flaminia

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