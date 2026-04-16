Stamattina, la viabilità nel Lazio ha subito importanti rallentamenti e blocchi. L’anello autostradale e le strade che collegano la capitale alle province vicine sono state interessate da incidenti e traffico congestionato. Le strade verso il sud e l’area costiera hanno registrato notevoli difficoltà nel transito, creando disagi diffusi su tutta la rete viaria dell’area metropolitana.

La mobilità nell’area capitolina e nelle province limitrofe sta affrontando una mattinata di forti disagi, con la rete viaria laziale colpita da rallentamenti significativi e incidenti che hanno interessato sia l’anello autostradale che le direttrici verso il sud e l’area costiera. Giovedì 16 aprile 2026, i flussi di traffico sono stati pesantemente condizionati da blocchi improvvisi e cantieri in corso, con particolare impatto sul Grande Raccordo Anulare e sulle strade statali che collegano i centri della provincia. Blocchi e sinistri sulla rete viaria dell’area urbana. Il Grande Raccordo Anulare si presenta come il principale punto di congestione per questa metà mattina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos viario nel Lazio: blocchi e incidenti paralizzano il GRA e la Pontina

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