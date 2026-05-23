Starship V3 | volo decisivo con nuovi motori e guasti ai Raptor

Durante il volo della Starship V3, il motore dell'anello esterno ha causato la rotazione del booster. La navicella è riuscita a mantenere la traiettoria nonostante alcuni motori spenti. Sono state sollevate domande sul motivo della rotazione provocata dal motore esterno e su come la capsula sia riuscita a stabilizzarsi con alcuni motori non attivi. La missione ha visto l’utilizzo di nuovi motori Raptor, alcuni dei quali hanno subito guasti durante il volo.

? Domande chiave Perché il motore dell'anello esterno ha causato la rotazione del booster?. Come ha fatto la Starship a mantenere la traiettoria con motori spenti?. Cosa hanno ripreso i satelliti Starlink durante la fase di crociera?. Perché la FAA potrebbe avviare un'indagine ufficiale sul rientro del booster?.? In Breve Superamento con successo del connettore Quick Disconnect al Pad 2 prima del decollo.. Velocità iniziale superiore di 200 kmh rispetto all'undicesimo lancio a 8,2 km di quota.. Super Heavy schiantato nel Golfo del Messico dopo 6 minuti e 20 secondi di volo.. Rilascio di 20 simulatori di massa Starlink V3 durante la fase di crociera spaziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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STARSHIP TORNA DOPO 5 MESI: il VOLO 12 che può DECIDERE TUTTO!

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