Starship V3 | il test con satelliti ispettori per lo scudo termico

Recentemente, è stato condotto un test sulla navicella spaziale Starship V3, che ha coinvolto satelliti ispettori incaricati di esaminare lo scudo termico in orbita. Durante questa operazione, alcuni pannelli dello scudo sono stati dipinti di bianco, probabilmente per migliorare la visibilità o il raffreddamento. La missione ha suscitato interrogativi sulle modalità con cui i satelliti riusciranno a scansionare e monitorare lo scudo termico durante le future operazioni spaziali.

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? Domande chiave Come faranno i satelliti a scansionare lo scudo termico in orbita?. Perché SpaceX ha dipinto alcune piastrelle dello scudo di bianco?. Quale problema critico dei lanci precedenti risolve questa nuova missione?. Come cambierà il modello di business di Musk dopo questo test?.? In Breve Super Heavy ammarerà nel Golfo del Messico 7 minuti dopo il decollo.. La Ship terminerà la missione nell'Oceano Indiano dopo 65 minuti dal lancio.. Due satelliti ispettori analizzeranno le 40mila piastrelle esagonali dello scudo termico.. Elon Musk punta alla riutilizzabilità rapida superando i limiti delle capsule Orion.. Il 19 maggio alle ore 18:30 EDT, la rampa di lancio ospiterà il dodicesimo volo di prova della Starship, segnando il debutto della variante V3 dopo una pausa operativa durata quasi sette mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Starship V3: il test con satelliti ispettori per lo scudo termico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Starship: Musk slitta il lancio di un mese per lo scudo termicoElon Musk ha confermato ufficialmente uno slittamento di circa un mese per il prossimo volo di prova del razzo Starship. SpaceX pronta per il primo lancio della nuova Starship V3: possibile decollo il 20 maggioSpaceX non ha ancora annunciato una data precisa per il 12° volo di prova di Starship, il primo nella nuova configurazione V3, ma gli avvisi relativi... Full stack per Starship 39 e Superheavy 19! È la nuovissima Starship V3, migliore in tutto e con i nuovi motori Raptor V3. Anche il pad è nuovo, questo infatti è il PAD 2, vicino al PAD 1 degli scorsi lanci. Quindi ora Starbase ha 2 torri di lancio. 12° test di lancio x.com SpaceX: Prova di lancio completata. Durante un conto alla rovescia simile a un volo, sono stati caricati per la prima volta oltre 5.000 tonnellate metriche (più di 11 milioni di libbre) di propellente sui veicoli Starship e Super Heavy V3 completamente impilati reddit SpaceX pronta per il primo lancio della nuova Starship V3: possibile decollo il 20 maggioSpaceX non ha ancora annunciato una data precisa per il 12° volo di prova di Starship, il primo nella nuova configurazione V3, ma gli avvisi relativi ... fanpage.it Starship torna a volare, Musk punta a Marte dopo la LunaElon Musk conferma, Starship riprende i voli con la versione 3, progettata per essere quasi definitiva. L'obiettivo finale è Marte. Elon Musk ha un problema, deve trasformare un razzo che esplode ... punto-informatico.it