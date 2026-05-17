Starship V3 SpaceX conferma il lancio nella notte del 20 maggio | diretta e fasi del volo orari italiani

Nella notte del 20 maggio è previsto il lancio di Starship V3, il 12° volo di prova della serie e il primo della nuova generazione del veicolo sviluppato dall’azienda. SpaceX ha confermato ufficialmente la finestra di lancio, indicando gli orari italiani e le fasi del volo, che saranno trasmesse in diretta. La società ha comunicato le date e i dettagli tecnici relativi alla missione, senza modificare le tempistiche finora annunciate.

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