Starship V3 SpaceX conferma il lancio nella notte del 20 maggio | diretta e fasi del volo orari italiani
Nella notte del 20 maggio è previsto il lancio di Starship V3, il 12° volo di prova della serie e il primo della nuova generazione del veicolo sviluppato dall’azienda. SpaceX ha confermato ufficialmente la finestra di lancio, indicando gli orari italiani e le fasi del volo, che saranno trasmesse in diretta. La società ha comunicato le date e i dettagli tecnici relativi alla missione, senza modificare le tempistiche finora annunciate.
SpaceX ufficializza la finestra di lancio del 12° volo di prova di Starship, il primo della nuova generazione del megarazzo sviluppato dall’azienda di Elon Musk. Il decollo è previsto nel pomeriggio del 19 maggio dalla Starbase di Boca Chica, in Texas, quando in Italia sarà già la notte del 20 maggio. Ecco come seguire la diretta streaming e le principali fasi del volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SpaceX Reveals Starship Flight 12 Launch Date! Can They Make It Happen
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