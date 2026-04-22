Il Partito Democratico denuncia un grave problema nel trasporto pubblico locale di Benevento, segnalando un peggioramento delle condizioni e la ripetizione di episodi critici. In una dichiarazione ufficiale, i rappresentanti politici sottolineano l’urgenza di affrontare la situazione, che si è aggravata negli ultimi tempi. La problematica riguarda principalmente la qualità del servizio e la sua sostenibilità, con l’obiettivo di stimolare interventi immediati da parte delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 3 minuti “Sentiamo il dovere di intervenire con forza sulla crisi ormai insostenibile del trasporto pubblico locale, che ha portato ieri mattina all’ennesimo episodio critico in città. Vogliamo esprimere, innanzitutto, la nostra piena e convinta solidarietà ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali: le denunce coraggiose di queste ore descrivono una realtà che non può più essere ignorata. Parlare di autobus con pianali corrosi, guasti continui e carenze nella manutenzione significa parlare della sicurezza dei nostri concittadini e della dignità di chi lavora”. Così in una nota stampa il Partito Democratico di Benevento per conto della Segreteria cittadina e del Gruppo consiliare Pd.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Sistema al collasso”: il Pd alza la voce sul trasporto pubblico a Benevento

Notizie correlate

Latina: 1 milione in meno, il trasporto pubblico al collassoIl vuoto di bilancio che frena il trasporto a Latina La Regione Lazio non ha erogato un milione di euro per il servizio di trasporto pubblico locale...

Carceri al limite: ad Ancona il dibattito sul collasso del sistemaUn dibattito tecnico e sulla crisi del sistema carcerario italiano si terrà oggi pomeriggio ad Ancona, alle ore 16:30, presso la sede di via...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Esercitazione regionale di Protezione civile sulla diga di Castreccioni: simulazione di collasso il 19, 20 e il 21 giugno; Sanità e autonomia differenziata, la Cgil Calabria: Sistema al collasso, serve investire; Sanità, pronto soccorso al collasso a Cagliari: Sistema vicino al blocco, serve tavolo urgente in Prefettura; Suicidi, sovraffollamento e malattie croniche: carceri italiane al collasso.

Giustizia al collasso: presidio Fp Cgil davanti al tribunale di RavennaAppuntamento con la protesta giovedì 23 aprile a Tribunale di Ravenna, dove la Fp Cgil organizza un presidio nel parcheggio della struttura dalle 11.30 alle 13. Al centro della mobilitazione, la denun ... ravennawebtv.it

Sanità e autonomia differenziata, la Cgil Calabria: «Sistema al collasso, serve investire»Il segretario Trotta critica il sì di Occhiuto e lancia l’allarme su una riforma che potrebbe aggravare le criticità ... corrieredellacalabria.it

L'unicità del nostro sistema produttivo sta nei distretti composti dalle Pmi che hanno reso grande il design italiano nel mondo e punto di forza del Made in Italy, capace di unire tradizione artigianale, innovazione e qualità - facebook.com facebook

Intercettazioni a raffica senza il via libera dei pm: ecco il sistema della Squadra Fiore x.com