Staglieno diventa smart | il cimitero monumentale entra ufficialmente nei Musei di Genova le novità

Il Cimitero Monumentale di Staglieno è stato ufficialmente inserito nei Musei di Genova. La novità principale riguarda l’introduzione di tecnologie smart, con interventi di rinnovamento che prevedono strumenti digitali e di sicurezza. La struttura, nota per le sue sculture ottocentesche, verrà arricchita da nuove modalità di fruizione e gestione. La trasformazione mira a valorizzare il patrimonio artistico e storico del cimitero, senza modificare l’aspetto originale delle opere.

Il Cimitero Monumentale di Staglieno, vero e proprio gioiello di scultura ottocentesca unico al mondo, si rifà il look in chiave 3.0 e inclusiva. Parte ufficialmente il progetto ‘Museo Staglieno. Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia. L'obiettivo? Abbattere ogni barriera - fisica. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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IL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

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