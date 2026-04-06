Domani entra in vigore la legge Pmi sullo smart working, introducendo nuove disposizioni per le aziende. In particolare, la normativa stabilisce che, in assenza di un'informativa scritta riguardante gli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro, sono previste sanzioni che vanno dall’arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono arrivare a 7. La legge si applica alle imprese che adottano forme di lavoro agile.

Arrivano nuove regole per lo smart working. Martedì 7 aprile entra infatti in vigore la prima legge annuale dedicata espressamente alle Pmi, le piccole e medie imprese (legge 34 del 2026, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 68 del 23 marzo 2026). Tra le novità, alcune riguardano le prestazioni di lavoro in modalità agile (articolo 11). Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Smart working, domani entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità

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