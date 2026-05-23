Stagione teatrale da sold out all’Adriatico di Vieste | gran finale con ‘Quello che non si dice’

Notizia in breve

La quarta stagione del CineTeatro Adriatico di Vieste si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna, intitolata ‘Storie che prendono vita’, si è chiusa con lo spettacolo ‘Quello che non si dice’, organizzato dall’associazione Serenata alla Tarantella e dal Gruppo Folk La. Tutti i biglietti sono stati venduti, e l’evento ha segnato il finale di una serie di successi consecutivi.