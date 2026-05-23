Stagione teatrale da sold out all’Adriatico di Vieste | gran finale con ‘Quello che non si dice’
La quarta stagione del CineTeatro Adriatico di Vieste si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna, intitolata ‘Storie che prendono vita’, si è chiusa con lo spettacolo ‘Quello che non si dice’, organizzato dall’associazione Serenata alla Tarantella e dal Gruppo Folk La. Tutti i biglietti sono stati venduti, e l’evento ha segnato il finale di una serie di successi consecutivi.
Chiude in bellezza la quarta stagione del CineTeatro Adriatico di Vieste ‘Storie che prendono vita’. Il gran finale della rassegna curata dal direttore artistico Mauro Palma, che ha inanellato un sold out dopo l’altro, è affidato all’associazione Serenata alla Tarantella con il Gruppo Folk La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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