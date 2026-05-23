Stagione teatrale da sold out all’Adriatico di Vieste | gran finale con ‘Quello che non si dice’

Da foggiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La quarta stagione del CineTeatro Adriatico di Vieste si è conclusa con il tutto esaurito. La rassegna, intitolata ‘Storie che prendono vita’, si è chiusa con lo spettacolo ‘Quello che non si dice’, organizzato dall’associazione Serenata alla Tarantella e dal Gruppo Folk La. Tutti i biglietti sono stati venduti, e l’evento ha segnato il finale di una serie di successi consecutivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiude in bellezza la quarta stagione del CineTeatro Adriatico di Vieste ‘Storie che prendono vita’. Il gran finale della rassegna curata dal direttore artistico Mauro Palma, che ha inanellato un sold out dopo l’altro, è affidato all’associazione Serenata alla Tarantella con il Gruppo Folk La. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cesenatico, gran finale per la stagione teatrale: nel fine settimana si celebra il musical con "The Prom"

Enrico Lo Verso dà voce alla "Divina" Callas nel gran finale della stagione teatraleCEGLIE MESSAPICA - Il sipario della Stagione di Prosa 2025/26 del teatro comunale di Ceglie Messapica si prepara a calare con un tributo d'eccezione...

adriatico di vieste stagione teatrale da soldVIESTE ADRIATICO Vieste: Quello che non si dice chiude la stagione sold out dell’AdriaticoIl teatro ha registrato una lunga serie di sold out nella rassegna Storie che prendono vita, curata dal direttore artistico Mauro Palma ... statoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web