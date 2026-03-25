Il teatro comunale di Ceglie Messapica si avvia a concludere la stagione di prosa 202526 con un evento speciale. Enrico Lo Verso interpreterà la figura della

CEGLIE MESSAPICA - Il sipario della Stagione di Prosa 202526 del teatro comunale di Ceglie Messapica si prepara a calare con un tributo d'eccezione alla più grande soprano di tutti i tempi. Giovedì 26 marzo alle ore 21.00, Enrico Lo Verso porterà in scena "Resta Diva", un intenso omaggio teatrale alla leggendaria Maria Callas, prodotto da Ergo Sum con la sapiente drammaturgia e regia di Alessandra Pizzi. La rappresentazione, impreziosita dall'accompagnamento al pianoforte del Maestro Mirko Lodedo, offre al pubblico un ritratto romanzato e profondo della "Divina", narrata attraverso le prospettive degli uomini che hanno segnato indelebilmente il suo cammino artistico e personale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Enrico Lo Verso dà voce alla "Divina" Callas nel gran finale della stagione teatrale

Articoli correlati

Leggi anche: Madame, voce e mito della "divina Callas" diventano danza nelle coreografie di Canestro

Cavriglia, venerdì 27 marzo il gran finale della stagione teatrale 2026 con Andrea MuzziArezzo, 20 marzo 2026 – Si chiude venerdì 27 marzo la stagione teatrale 2026 a Cavriglia con l’ultimo appuntamento al Teatro Comunale, che avrà come...

Contenuti e approfondimenti su Enrico Lo Verso dà voce alla Divina...

Temi più discussi: A Carbonia lo spettacolo Uno Nessuno Centomila; Intervista con Enrico Tijani: ‘Se ci fermassimo di più a guardarci intorno’; IIC Zagabria: per DanteDÌ proiezione del film Dante di Pupi A; Vent’anni senza Angelo D’Arrigo, l’uomo che ha volato con le aquile.

Il Paradiso delle Signore, Enrico Lo Verso entra nel cast. E il motivo è particolareColpo di scena all’orizzonte per tutti i fedeli seguaci de Il Paradiso delle Signore: un nuovo ingresso sta per scuotere il cast storico, e a partire dalle prossime puntate in onda. Si tratterebbe ... dilei.it

Auto rubata a Lo Verso, le reazioni: «Noi vittime di un sistema criminale»Non c'è pace per la città di Foggia, dove i furti d'auto sono all'ordine del giorno. L'ultimo nell'ordine di tempo ha riguardato la Fiat 500 della regista Alessandra Pizzi, impegnata a teatro con ... quotidianodipuglia.it

Precipita dal tetto e muore a 30 anni mentre lavora, Enrico Matera era diventato da poco papà - facebook.com facebook

Enrico Brignano porta 'Bello di mamma!' a San Benedetto del Tronto. Appuntamento il 27 giugno all'Arena Nelson Mandela #ANSA x.com