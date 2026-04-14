Cesenatico gran finale per la stagione teatrale | nel fine settimana si celebra il musical con The Prom
A Cesenatico, la stagione teatrale si conclude con un evento dedicato al musical. Nel fine settimana, il teatro comunale ospiterà lo spettacolo
La stagione del teatro comunale di Cesenatico volge al termine. L'ultimo appuntamento con la rassegna dei musical a cura di Ivan Boschi è in calendario per sabato 18 aprile alle 21 con il debutto di “The Prom”, in replica anche domenica 19 alle ore 16.Lo spettacoloIn una cittadina chiusa e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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