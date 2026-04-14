Concessione stadio San Nicola bando resta quinquennale | bocciata idea ' 5+5'
Il nuovo bando per la gestione dello stadio San Nicola di Bari prevede una concessione di cinque anni, respingendo l'ipotesi di un accordo '5+5'. La decisione rappresenta la principale novità rispetto alle previsioni fatte nelle settimane precedenti. La gara d'appalto si concentra quindi su una durata di cinque anni, senza prevedere rinnovi automatici o contratti più lunghi. La procedura viene confermata con questa modifica rispetto alle ipotesi iniziali.
Nessun 5+5 ma solo una concessione quinquennale: è la novità più rilevante, malgrado le previsioni della vigilia, del nuovo bando per la gestione dello stadio San Nicola di Bari. In queste ore gli uffici comunali hanno pubblicato la determina dirigenziale propedeutica alla gara di affidamento. Un.🔗 Leggi su Baritoday.it
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