Stadio San Nicola al via il bando da 8 milioni | ecco le novità sulla gestione quinquennale

È stato pubblicato sul portale degli appalti del Comune di Bari il bando di gara per l’affidamento della gestione dello stadio San Nicola e dell’antistadio, con durata di cinque anni. La procedura prevede un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro. La manifestazione di interesse rimarrà aperta per un determinato periodo, fino alla ricezione delle offerte. La gara riguarda l’affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi.

È stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari la gara per l’affidamento quinquennale della gestione dello stadio San Nicola e dell’antistadio. Il valore complessivo della concessione supera gli 8,1 milioni di euro e segna un passaggio atteso da tempo per il principale impianto.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Concessione stadio San Nicola, bando resta quinquennale: bocciata idea '5+5'Nessun 5+5 ma solo una concessione quinquennale: è la novità più rilevante, malgrado le previsioni della vigilia, del nuovo bando per la gestione...

Stadio San Nicola, ok al nuovo bando: canone variabile in base alla categoria del BariApprovata la concessione quinquennale: si pagherà di più in Serie A e meno nelle categorie inferiori.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il San Nicola verso una concessione '5+5'. Come sarà il nuovo bando e la scadenza di fine maggio; Stadio San Nicola a Bari, il bando per la gestione (forse) a maggio: c'è l'ipotesi di una proroga; Stadio San Nicola, via alla gara per la gestione: concessione da oltre 8 milioni; Stadio San Nicola, pronta la gara per la nuova gestione. In scadenza la concessione a De Laurentiis.

Bari, nuova gestione dello stadio San Nicola: pubblicata la determina per la garaBARI – Avviato ufficialmente l’iter per la nuova gestione dello stadio di Stadio San Nicola. È stata pubblicata la determina dirigenziale propedeutica alla gara per l’affidamento del servizio di gesti ... giornaledipuglia.com

Stadio San Nicola a Bari, il bando per la gestione (forse) a maggio: c'è l'ipotesi di una prorogaQuasi pronto il bando per applicare le nuove regole ma non è detto che la procedura si concluda entro la nuova stagione: e il canone dei concerti di giugno finirebbe ai De Laurentiis ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari punta sul rilancio del San Nicola: bando pubblico per gestione, eventi e manutenzione Rileggi l’articolo: https://www.borderline24.com/2026/04/14/stadio-san-nicola-addio-gestione-gratuita-il-comune-di-bari-mette-a-bando-limpianto/ facebook

Sport: è pronta la nuova gara per la gestione dello stadio San Nicola: la famiglia De Laurentiis non potrà più usufruire della concessione gratuita dell'impianto come avvenuto negli ultimi 8 anni x.com