Stadio Pinto l' appello ai Commissari Prefettizi per lo sblocco dei cantieri entro l' estate
L'appello ai Commissari Prefettizi chiede lo sblocco dei cantieri del nuovo stadio Pinto entro l'estate. L'ex capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia afferma che il progetto non è svanito, ma per avviare i lavori è necessario superare un ostacolo burocratico. La comunità casertana attende da tempo l'inizio delle costruzioni, che dipendono dalla risoluzione di questa fase.
“Il sogno del nuovo stadio Pinto non è affatto svanito, ma per tradursi finalmente nell'apertura dei cantieri che l'intera comunità casertana attende, necessita di superare l'ultimo, insidioso scoglio burocratico”, afferma l’ex capogruppo consiliare Fdi Pasquale Napoletano sullo stadio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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