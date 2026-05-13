Infrastrutture Rubano FI | Dal MIT rassicurazioni sull’avvio dei cantieri SS Telesina entro fine estate

Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che sono state fornite rassicurazioni riguardo all’avvio dei lavori sui cantieri della strada statale Telesina entro la fine dell’estate. La notizia arriva in seguito a incontri tra rappresentanti delle istituzioni e tecnici incaricati dei progetti, che hanno confermato la presenza di tutte le autorizzazioni necessarie. Nessun dettaglio è stato fornito sulle tempistiche precise o sui passaggi successivi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha rassicurato sull’iter per il raddoppio della Strada Statale 372 ‘Telesina’, evidenziando che, in considerazione della complessità del contesto territoriale e della necessità di garantire la piena realizzabilità delle opere progettate dall’appaltatore, l’avvio del cantiere potrà avvenire, salvo imprevisti, entro la fine della prossima estate. Si tratta di una risposta importante, che arriva dopo l’interrogazione parlamentare da me presentata nelle scorse settimane per fare chiarezza sui ritardi nell’avvio dei lavori e sollecitare la partenza delle opere relative al raddoppio della Telesina.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Infrastrutture, Rubano (FI): “Dal MIT rassicurazioni sull’avvio dei cantieri SS Telesina entro fine estate” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Infrastrutture. Ferrante (Mit): “Entro l’estate al via lavori lotto 1 Telesina, è opera prioritaria”Tempo di lettura: < 1 minuto“Il raddoppio della Ss372 Telesina si conferma un progetto prioritario: pur a fronte di condizioni ambienti e... Rubano (FI), interrogazione sui ritardi per l’avvio dei lavori sulla ‘Telesina’Tempo di lettura: < 1 minuto “Fare chiarezza sui ritardi nell’avvio dei lavori per il raddoppio della strada statale 372 “Telesina” e sollecitare...