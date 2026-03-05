Nuovo stadio Flaminio il progetto della Lazio accelera | struttura dei fondi e investimenti nel dettaglio

Il progetto per il nuovo stadio Flaminio, promosso dalla Lazio, sta entrando in una fase decisiva con investimenti e fondi che vengono ufficialmente approvati. Banche e fondi di investimento hanno confermato il loro supporto finanziario, portando avanti il piano di riqualificazione e costruzione dell’impianto. La struttura, che mira a rinnovare l’area, si avvicina a una fase concreta di realizzazione.

Stadio Flaminio, depositato il progetto della Lazio: ora le analisi dei tecnici del CampidoglioRoma Capitale ha ricevuto il progetto della Lazio per il Flaminio: 480 milioni d'investimento, concessione di 99 anni e impianto da 50mila spettatori.

Lazio, Flaminio rinasce: progetto di riqualificazione per un nuovo stadio multifunzionale nel cuore di Roma.La Lazio ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, un’iniziativa ambiziosa che mira a trasformare l’impianto storico in...

