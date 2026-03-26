Lazio-Flaminio Turco sbotta | Nessun progetto concreto smentita anche la favoletta dello stadio pronto per il 2032 Mancano…

Nella giornata di ieri, in casa Lazio, è stato annunciato lo stop alla riqualificazione dello Stadio Flaminio, con il progetto del club biancoceleste che si trova ora in una fase di stallo prima dell'inizio della conferenza dei servizi preliminari. Il presidente ha commentato la situazione, dichiarando che non ci sono progetti concreti e smentendo anche la possibilità di uno stadio pronto entro il 2032.

Nella giornata di ieri in casa Lazio, è uscita la notizia di uno stop per la riqualificazione dello Stadio “Flaminio“, con il progetto promosso dal club biancoceleste entrato in una fase di stallo prima ancora dell’avvio della conferenza dei servizi preliminari. Il Comune di Roma ha infatti chiesto una serie di integrazioni alla documentazione presentata . L'articolo Lazio-Flaminio, Turco sbotta: “Nessun progetto concreto, smentita anche la favoletta dello stadio pronto per il 2032. Mancano.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sorteggi Champions League 202021, i commenti. Lazio-Padova, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Lo stadio della Lazio al Flaminio sarà pronto nel 2032: Lotito punta su ecosostenibilità e grandi eventiPresentato al pubblico il progetto della Lazio per il nuovo stadio Flaminio: inizio lavori per la prima metà del 2027. Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Juventus, McKennie da 9 col Galatasaray e con un messaggio chiarissimo per il futuro: dentro alla situazione rinnovo del texano. #lazio LOTITO TORNA ALL'ATTACCO | Ma Che Gaffe Sullo STADIO Tutto quello che riguarda Lazio Flaminio Turco sbotta Nessun... Stadio Flaminio, la Lazio farà come la Roma: subito la conferenza dei servizi. Il vertice in Campidoglio e il nodo archeologiaCambio in corsa, praticamente sui blocchi di partenza. Il Campidoglio ha chiesto alla Lazio di cambiare la norma in base alla quale è stato presentato, lunedì scorso, il progetto di riqualificazione ... ilmessaggero.it Lazio, ecco il progetto Flaminio: «Due stadi in uno per la città di Roma. Cinquantamila posti, obiettivo 2031. Così saremo immortali»Nuova conferenza stampa dal centro sportivo di Formello, questa volta tocca alla presentazione ufficiale del progetto pensato per rendere lo stadio Flaminio la nuova casa della Lazio. Già consegnato ... ilmessaggero.it