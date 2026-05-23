SS 85 autocarro con animali fuori strada | soccorsi e indagini

Notizia in breve

Un autocarro con animali è finito fuori strada sulla SS 85. I soccorritori hanno messo in sicurezza gli animali presenti nel veicolo. I Carabinieri stanno indagando sulla dinamica dell'incidente e stanno verificando come siano stati gestiti i controlli sul carico. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sulle condizioni delle persone coinvolte.