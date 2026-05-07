Fuori strada con l’auto sulla SS 628 a Castrocielo | due persone ferite

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla SS 628 a Castrocielo, una Suzuki Jimny è uscita di strada e si è ribaltata. Due persone erano a bordo dell’auto al momento dell’incidente e sono state ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Paura nel tardo pomeriggio di oggi sulla SS 628, dove una Suzuki Jimny è uscita di strada ribaltandosi. L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45 nel territorio di Castrocielo.Sul veicolo si trovavano un uomo di 39 anni di Atina, alla guida, e una donna di 65 anni. Dopo l’allarme sono intervenuti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Incidente tra due auto sulla Postumia: tre persone ferite, di cui due gravi. Strada chiusa e traffico in tiltFONTANIVA (PADOVA) - Incidente tra due auto lungo la strada regionale Postumia: lo scontro è avvenuto poco dopo le 16. Aviano, auto fuori strada: tre ferite tra cui due bambineUn violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile nella zona di Aviano, lasciando tre persone ferite, tra cui... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fuori strada con l'auto, grave un 48enne; Fuori strada con l'auto, psicologa 32enne muore dopo cinque giorni di agonia; Con l'auto fuori strada, 34enne muore sulla statale a Villasor; Leno, fuori strada con l'auto si schianta contro una pianta: paura per un 32enne. Fuori strada con l'auto rubata a Bienno, denunciati un 18enne e un 35enneSul posto i carabinieri per i rilievi, ma il giovanissimo alla guida si era allontanato senza soccorrere l'amico ... brescia.corriere.it Sbanda con la sua Harley e finisce fuori strada: morto noto imprenditoreTragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio 2026, nelle campagne di Monastier, in provincia di Treviso, dove si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita un noto imprenditore ... notizie.it La sua auto è finita fuori strada sulla SP1 nel Comune della Val d'Orba - facebook.com facebook