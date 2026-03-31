Venturina | muore con l’auto finita fuori strada Inutili i soccorsi

Un uomo di 76 anni è morto questa mattina in un incidente stradale avvenuto in via Aurelia a Venturina. L'auto su cui viaggiava è uscita di strada, e nonostante l'intervento dei soccorsi, le ferite riportate sono state fatali. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rilievo e le verifiche da parte delle forze dell'ordine.

VENTURINA – Un uomo di 76 anni, Massimo Sanvitale di Piombino, è morto stamattina, 31 marzo 2026 in un incidente stradale in via Aurelia a Venturina. L’auto su cui viaggiava è finita fuori strada cadendo in un fosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco che hanno provveduto a estrarre il corpo dell’uomo dall’abitacolo. Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme è stato un passante. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul caso sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Venturina: muore con l’auto finita fuori strada. Inutili i soccorsi Articoli correlati Leggi anche: Muore in strada per un malore improvviso, inutili i soccorsi Muore intrappolato nell’auto finita fuori strada: dramma all’alba in VersiliaLa vittima è un 26enne: per estrarlo dal mezzo finito in un fosso sono serviti i vigili del fuoco. Tutto quello che riguarda su Venturina muore con l'auto finita fuori... Temi più discussi: Tragedia a Venturina, muore a 76 anni nell'auto finita fuori strada lungo l'Aurelia; Venturina, muore nell’auto finita fuori strada – Chi è la vittima; Una vittima nell'auto fuori strada sull'Aurelia; Cina, in aumento i voli internazionali per la stagione estiva-autunnale. Venturina: auto fuori strada sull’Aurelia, muore un uomo di 76 anniTragedia all’alba lungo l’Aurelia, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, martedì 31 marzo, all’altezza di Venturina, in direzione ... livornopress.it Venturina: esce di strada con l’auto e muore sul colpoVENTURINA – Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi a Venturina, lungo la Aurelia sud. Per cause in corso di accertamento, un’auto è uscita dalla carreggiata finendo fuori strada. Sul po ... msn.com Venturina: esce di strada con l'auto e muore sul colpo - Il Giunco x.com Venturina: auto fuori strada sull’Aurelia, muore un uomo di 76 anni facebook