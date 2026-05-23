Sradica un cartello e danneggia vertine e auto | espulso un 35enne

Lo scorso 20 maggio, in via Oberdan e via Goito, la polizia ha arrestato un uomo di 35 anni in stato di alterazione. Durante l’intervento, l’uomo ha sradicato un cartello stradale, danneggiando anche alcune vetture e le relative vertine. Dopo l’arresto, è stato espulso. La scena si è svolta in un pomeriggio caratterizzato da confusione e tensione.

Pomeriggio caotico in via Oberdan e in via Goito, dove la polizia è intervenuta lo scorso 20 maggio per arrestare un uomo in evidente stato di alterazione.Come si legge in una nota, la questura ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di alcuni passanti che riferivano di un uomo che stava. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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