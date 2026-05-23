Sradica cartello in centro a Bologna | arrestato ed espulso dalla polizia

Un uomo è stato arrestato e successivamente espulso dopo aver sradicato un cartello stradale in centro a Bologna. L’episodio è avvenuto in via Oberdan, dove l’uomo ha causato il panico tra i passanti di via Goito. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il responsabile, che è stato portato via e allontanato dalla città. Non ci sono state altre conseguenze o feriti.

Bologna, 23 maggio 2026 – E’ stato arrestato e anche espulso lo sradicatore del cartello stradale di via Oberdan, che ha seminato il panico tra i passanti della vicina via Goito ( video ). A comunicarlo è la Questura, che ha concluso la procedura di rimpatrio per il violento, cittadino rumeno di 35 anni, finito in manette lo scorso 20 maggio grazie all’intervento delle Volanti per il reato di danneggiamento aggravato. Il riepilogo della vicenda: passanti spaventati e i pugni al cartello. Ad attivare la macchina del pronto intervento, le segnalazioni di numerosi passanti, alcuni dei quali hanno anche immortalato la scena con lo smartphone (come fatto dall’automobilista in via Nosadella, ‘beccando’ il writer in azione). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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