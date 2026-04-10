Alatri Tenta di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte Al rifiuto danneggia la loro auto e resiste ai Carabinieri intervenuti Arrestato 35enne già affidato ai servizi sociali

Da cronachecittadine.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Alatri, un uomo di 35 anni, già con precedenti penali e in affidamento ai servizi sociali, è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte. Quando sono intervenuti i Carabinieri, ha opposto resistenza e ha danneggiato l’auto dei suoceri. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al rifiuto di questi ultimi l’uomo per sfogare la propria rabbia si scaglia sulla loro autovettura danneggiandola e nello stesso tempo si procura una ferita alla mano sinistra. Sopraggiunge in ausilio ulteriore personale della Compagnia Carabinieri di Alatri che riesce a farlo trasportare in sicurezza per le cure del caso presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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