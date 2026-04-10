Alatri Tenta di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte Al rifiuto danneggia la loro auto e resiste ai Carabinieri intervenuti Arrestato 35enne già affidato ai servizi sociali

A Alatri, un uomo di 35 anni, già con precedenti penali e in affidamento ai servizi sociali, è stato arrestato dopo aver tentato di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte. Quando sono intervenuti i Carabinieri, ha opposto resistenza e ha danneggiato l’auto dei suoceri. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Al rifiuto di questi ultimi l’uomo per sfogare la propria rabbia si scaglia sulla loro autovettura danneggiandola e nello stesso tempo si procura una ferita alla mano sinistra. Sopraggiunge in ausilio ulteriore personale della Compagnia Carabinieri di Alatri che riesce a farlo trasportare in sicurezza per le cure del caso presso l’Ospedale San Benedetto di Alatri. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Alatri. Tenta di estorcere denaro ai suoceri minacciandoli di morte. Al rifiuto, danneggia la loro auto e resiste ai Carabinieri intervenuti. Arrestato 35enne già affidato ai servizi sociali Minaccia di morte e di dare fuoco all’abitazione dei suoceri: arrestato 35enne ad AlatriUn 35enne del posto, già con precedenti penali e sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento al servizio sociale, si è recato presso... Leggi anche: Roma: tenta di estorcere denaro per restituire pitbull rubato, denunciata 35enne a Vitinia Argomenti più discussi: Anagni, tenta di estorcere denaro alla madre per la droga e la minaccia di morte: arrestato 35enne; Anagni, tenta di estorcere denaro alla madre e la minaccia di morte: arrestato 35enne; Sgurgola – Pasqua di terrore: tenta di estorcere denaro ai genitori e distrugge le auto. Arrestato 35enne. Tenta di estorcere soldi alla madre e al nonno per acquistare la droga, arrestato un 24enneMinacce, aggressioni e richieste di denaro ai familiari per acquistare droga: disposto il carcere su ordine del Gip ... latinaoggi.eu Catania, nasconde merce dentro la borsa e tenta di uscire senza pagare: arrestata 35enne #Cronaca #arresto #Catania #furto #merce #supermercato #uscita - facebook.com facebook Landini firma il contratto sulla scuola e tenta di uscire dall'autoisolamento. Di @riccardocarly x.com