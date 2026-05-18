Tenta una rapina con coltello in via Mattei a Bologna | arrestato dalla polizia

Nella notte di ieri, in via Enrico Mattei a Bologna, un uomo ha tentato di rapinare un passante armato di coltello. Dopo aver tentato il colpo, l'aggressore ha aggredito la vittima con l'arma durante la fuga. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato l’uomo sul posto. L’operazione ha evitato conseguenze peggiori e ha portato all’arresto del sospetto. La vittima non ha riportato ferite gravi.

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