Tenta una rapina con coltello in via Mattei a Bologna | arrestato dalla polizia
Nella notte di ieri, in via Enrico Mattei a Bologna, un uomo ha tentato di rapinare un passante armato di coltello. Dopo aver tentato il colpo, l'aggressore ha aggredito la vittima con l'arma durante la fuga. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato l’uomo sul posto. L’operazione ha evitato conseguenze peggiori e ha portato all’arresto del sospetto. La vittima non ha riportato ferite gravi.
Notte di tensione in via Enrico Mattei a Bologna, dove un uomo ha tentato di rapinare un passante per poi aggredirlo con un coltello durante la fuga. La polizia ha arrestato in flagranza un cittadino egiziano di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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