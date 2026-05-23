Una manager di un fast food nel Massachusetts è stata accusata di aver sputato nelle patatine prima di servirle a un cliente. Il gesto è stato ripreso in un video diventato virale e ha portato all'apertura di un procedimento legale. La donna, ex responsabile del locale, è stata coinvolta in questa vicenda che ha attirato l’attenzione pubblica. La scena si è svolta durante una normale visita al drive-thru, ma si è conclusa con accuse formali.

Massachusetts, il filmato diventato virale e le accuse contro una ex responsabile di McDonald’s. Una normale sosta al drive-thru si sarebbe trasformata in una vicenda che ora è finita davanti alla giustizia. Negli Stati Uniti una 22enne ex responsabile di un ristorante McDonald’s nel Massachusetts è stata accusata di aver manipolato una porzione di patatine poi servita all’ex fidanzata, che avrebbe consumato il cibo senza sapere cosa sarebbe accaduto prima della consegna. Secondo le accuse, la giovane — Kaylie Santos — lavorava come responsabile del turno notturno in un punto vendita di Southbridge quando si sarebbe verificato l’episodio. La vicenda è diventata pubblica dopo la diffusione di un video pubblicato sui social e poi acquisito dagli investigatori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Sputa nelle patatine prima di servirle all’ex al drive-thru: manager McDonald’s accusata di una vendetta choc

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