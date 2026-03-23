Manager di McDonald’s chiude due ore prima e viene licenziato Ma il giudice gli dà ragione Ecco perché

Era il 9 settembre 2024 quando il manager, allora 36enne, del McDonald’s di Mori Stazione a Rovereto, impiegato dal 2013 nella catena di fast food, chiudeva il negozio alle 22 invece che a mezzanotte, con due ore d’anticipo. La decisione era motivata dall’ affluenza di clienti troppo intensa e impossibile da gestire visto il personale sotto organico. Due settimane dopo, il manager era stato non solo licenziato, ma anche trascinato in tribunale dalla proprietaria dell’esercizio, con una richiesta: risarcire il danno subito per un totale di 70 mila euro. Il tribunale, il 12 marzo scorso, ha dato ragione al dipendente e il giudice del lavoro ne ha disposto il reintegro. 🔗 Leggi su Open.online

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