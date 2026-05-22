Si filma mentre lecca e sputa le patatine per la cliente responsabile di un McDonald's Usa incriminata
Una giovane donna di 22 anni, impiegata presso un fast food negli Stati Uniti, è stata incriminata dopo che si è filmata mentre leccava e sputava le patatine destinate a una cliente. Il video, pubblicato sui social network, è stato poi notato dalla polizia, che ha avviato un’indagine. La donna è ora accusata di aver contaminato gli alimenti, e le autorità stanno verificando eventuali altri episodi simili. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza alimentare in ambito di ristorazione.
La 22enne del Massachusetts, ora indagata per somministrazione di alimenti contaminati, si è filmata in un video finito poi sui social e notato dalla polizia. Le indagini hanno scoperto che la cliente era una sua ex fidanzata ignara di tutto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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