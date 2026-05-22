Si filma mentre lecca e sputa le patatine per la cliente responsabile di un McDonald's Usa incriminata

Una giovane donna di 22 anni, impiegata presso un fast food negli Stati Uniti, è stata incriminata dopo che si è filmata mentre leccava e sputava le patatine destinate a una cliente. Il video, pubblicato sui social network, è stato poi notato dalla polizia, che ha avviato un’indagine. La donna è ora accusata di aver contaminato gli alimenti, e le autorità stanno verificando eventuali altri episodi simili. La vicenda ha attirato l'attenzione sui rischi legati alla sicurezza alimentare in ambito di ristorazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui