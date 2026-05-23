Un video risalente agli inizi della carriera di Adriana Volpe è diventato virale sui social, mostrando una versione giovanissima dell’attrice. Molti utenti hanno commentato con critiche dure, affermando che appare irriconoscibile rispetto alle immagini attuali. Il video ha generato migliaia di reazioni, con opinioni contrastanti tra chi ha commentato sorprendendosi per il cambiamento e chi ha criticato l’aspetto mostrato.

Un video del passato di Adriana Volpe è diventato virale sui socia l, attirando migliaia di commenti e reazioni contrastanti. Tra critiche, paragoni e commenti ironici, molti utenti si interrogano su quanto sia cambiata nel tempo la celebre presentatrice. Leggi anche: GF VIP, paura per Adriana Volpe, ha dovuto lasciare la casa all’improvviso: sparita nel nulla, concorrenti spaventati Un vecchio filmato televisivo ha riportato Adriana Volpe al centro dell’attenzione social. La celebre conduttrice, oggi volto amatissimo del piccolo schermo italiano, è riapparsa in una clip risalente ai suoi anni giovanili, quando ancora non era conosciuta dal grande pubblico e muoveva i primi passi nel mondo della televisione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Spunta un video di Adriana Volpe da giovanissima, critiche feroci: c’è chi dice che è irriconoscibile, ecco com’era

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe: “perfida, dice frasi che alle donne non vanno dette” | Video MediasetSi accendono gli animi nelle casa del Grande Fratello Vip 2026 per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini protagoniste di un duro scontro-confronto.

Napoli, critiche feroci per Conte dopo la sconfitta a Parma: “Dice cose inaccettabili”Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà si uniscono al dibattito sul momento del Napoli e sulla gestione di uno degli acquisti più onerosi del mercato...

Adriana Volpe, spunta un video di tanti anni fa: utenti sotto chocAdriana Volpe da giovanissima in una vecchia clip tv scatena il web: il video divide, tra chi parla di chirurgia estetica e chi la difende. quilink.it

È irriconoscibile: il video di Adriana Volpe a 19 anni scatena il gossipquando il reality è partito ufficialmente ha saputo stupire i telespettatori cambiando completamente registro. Ora, però, un video di quando aveva appena 19 anni è tornato in auge diventando virale. rds.it