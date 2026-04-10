Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe | perfida dice frasi che alle donne non vanno dette | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 si sono verificati momenti di tensione tra Alessandra Mussolini e Adriana Volpe. Durante un confronto, Mussolini ha accusato Volpe di usare frasi che, secondo lei, non dovrebbero essere rivolte alle donne, definendo il suo atteggiamento “perfido”. La discussione ha generato un acceso scambio di opinioni tra le due, suscitando reazioni tra i coinquilini presenti.

Si accendono gli animi nelle casa del Grande Fratello Vip 2026 per Adriana Volpe e Alessandra Mussolini protagoniste di un duro scontro-confronto. Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe al Grande Fratello Vip 2026: “è perfida contro le donne”. Negli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip 2026 Alessandra Mussolini e Adriana Volpe sono arrivate più volte ai ferri corti. Le due concorrenti si sono più volte scontrate senza mai raggiungere un punto di incontro, anzi la situazione è del tutto generata con la Mussolini che ha detto alla Volpe: “ sei una poveretta brutta, complessata e con gli occhi stretti “. Dal canto suo la conduttrice non ha fatto alcun passo indietro, anzi ha ribattuto: “io non abbasso la testa davanti alla Mussolini “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

Grande Fratello Vip 2026, Alessandra Mussolini contro Adriana Volpe e Antonella Elia: “non escono lacrime a loro due!” | Video MediasetNella casa del Grande Fratello Vip 2026 oramai non scorre più buon sangue tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia.

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