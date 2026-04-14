Napoli critiche feroci per Conte dopo la sconfitta a Parma | Dice cose inaccettabili

Dopo la sconfitta subita a Parma, il tecnico del Napoli è stato duramente criticato per alcune sue dichiarazioni, definite inaccettabili da diversi commentatori. Le opinioni si sono unite al dibattito sul momento della squadra e sulla gestione dell'acquisto più costoso del mercato, un difensore olandese. La discussione si concentra anche sulle scelte fatte durante la sessione di mercato e sulle conseguenze sul rendimento complessivo del club.

Le dichiarazioni di Alfredo Pedullà si uniscono al dibattito sul momento del Napoli e sulla gestione di uno degli acquisti più onerosi del mercato azzurro, ovvero Sam Beukema. Il giornalista ha criticato apertamente le scelte di Antonio Conte, soffermandosi in particolare sull’utilizzo limitato del difensore, acquistato su precisa richiesta tecnica ma finito spesso in panchina. Pedullà contro Conte: dichiarazioni forti sul Napoli. Pedullà non usa mezzi termini e attacca direttamente l’allenatore del Napoli, mettendo in discussione alcune sue decisioni. Il giornalista sottolinea come, nonostante la reputazione di Conte, ci siano aspetti del suo operato difficili da condividere, soprattutto nella gestione delle partite e delle dichiarazioni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, critiche feroci per Conte dopo la sconfitta a Parma: “Dice cose inaccettabili” Tifosi del Napoli contro ANTONIO CONTE dopo il KO a Bologna! “Chiudete tutto”. Canzonissima, bufera dopo la puntata: critiche ferociIl ritorno di Canzonissima 2026 su Rai1 avrebbe dovuto rappresentare uno degli eventi televisivi più attesi della stagione, un grande varietà capace... Conte dopo Parma-Napoli: «Errore l’approccio, ma nulla da rimproverare ai ragazzi»Conte dopo Parma-Napoli: «Errore l’approccio, ma nulla da rimproverare ai ragazzi»"> Antonio Conte analizza con lucidità il pareggio del suo Napoli...