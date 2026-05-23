di Bruno De Santis L’ Inter sta lavorando parecchio sulla difesa. Era abbastanza prevedibile. Quando una squadra arriva a certi livelli e mantiene per anni lo stesso blocco, prima o poi iniziano valutazioni che vanno oltre la semplice aggiunta di un giocatore. Si entra dentro una fase diversa, quella in cui bisogna capire chi resterà, chi potrebbe partire e come evitare di trovarsi a rincorrere il mercato. E qualche dubbio esiste davvero. Perché, oltre agli addii di Acerbi e Darmian e al dubbio su de Vrij, Alessandro Bastoni continua ad avere estimatori importanti in Europa e Yann Bisseck, dopo la crescita mostrata negli ultimi mesi, è uno di quei profili che diversi club stanno osservando con attenzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spunta il mister X per la difesa: “Gioca in Italia”

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