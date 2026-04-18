Nel calciomercato del Milan, si fa strada il nome di Ousmane Diomande, difensore in forza allo Sporting. La società rossonera sta valutando questa opzione per rinforzare il reparto difensivo. Diomande ha 23 anni, ha un contratto in scadenza nel 2025 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 4 milioni di euro. È un giocatore che predilige il gioco in velocità e la marcatura stretta.

Non solo Goretzka (leggi qui), il Milan avrebbe dialogato con l'agenzia Roof anche in merito al centrale di difesa Ousmane Diomande, lo riporta sempre 'Tuttosport'. Il piano per la difesa dei rossoneri sarebbe chiaro: un paio di innesti per blindare il reparto. Mario Gila avrebbe dato la disponibilità al Milan, ma la trattativa di calciomercato con la Lazio sarebbe tutta da impostare. Diomande piacerebbe alla dirigenza rossonera per fisicità e abilità nel gioco aereo, due qualità che in questo momento mancherebbero alla difesa del Milan. Chi è Diomande? Classe 2003 è un difensore centrale della Costa d'Avorio alto un metro e novanta centimetri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, in difesa spunta Diomande per il Milan: ecco chi è, quanto costa e come gioca

CALCIOMERCATO MILAN DIFESA E ATTACCO: COLPI DA CAMPIONI

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