Di dicembre scorso, sui social e forum online, un utente anonimo utilizzando uno pseudonimo ha cercato informazioni sulla ricina, un veleno altamente tossico. Le indagini hanno identificato un individuo che si sarebbe interessato ai rischi e alle modalità di acquisto di grandi quantità di questa sostanza. La ricerca si inserisce in un quadro di approfondimenti su possibili attività illecite legate a sostanze pericolose. Le autorità continuano le verifiche per chiarire eventuali collegamenti o intenzioni dietro le ricerche online.

Ci sarebbe un “Mister X” che, a dicembre scorso, si informava su internet, su forum e social, dietro l’anonimato di un soprannome, sui rischi legati all’acquisto di grandi quantità di ricina. Il veleno che non ha lasciato scampo ad Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita, morte nella notte tra il 26 e il 27 dicembre a Pietracatella, provincia di Campobasso. La procura di Larino, coadiuvata dal Servizio Centrale Operativo dela direzione anticrimine della polizia, indaga per cercare di risalire all'identità e per capire se chi si nasconde dietro quel nickname ha una connessione con la morte delle due donne. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Avvelenate con la ricina, spunta un "Mister X": cercava online il veleno

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