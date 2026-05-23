Durante la Sprint Race in Canada, ci sono stati scontri tra Russell e Kimi, con quest’ultimo che ha definito l’azione come scorretto. La gara, valida come parte del quinto Gran Premio della stagione di Formula 1, si è aperta con momenti di tensione tra i due piloti. La competizione ha visto diverse schermaglie, creando un’attenzione particolare sulla dinamica tra i protagonisti. La gara si svolge nel contesto di un weekend che segna l’inizio delle competizioni ufficiali nel circuito canadese.

Una Sprint Race di fuoco apre ufficialmente il weekend delle gare in Canada, dove si corre il quinto Gran premio della stagione di Formula 1. George Russell si è aggiudicato la prova davanti alla McLaren di Lando Norris, ma a farla da protagonista è la battaglia ingaggiata con Kimi Antonelli, compagno di scuderia e attuale leader della classifica piloti. I due Mercedes si sono punzecchiati sin dai primi giri, fino a quando il britannico ha allargato in curva mandando fuori pista l'italiano e costringendolo a tagliare l'erba. In corsa, Kimi lo ha definito "scorretto", ma il direttore esecutivo Toto Wolff lo ha poi ripreso via radio: "Stai concentrato e non lamentarti". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sprint Race in Canada, scintille in Mercedes fra Russel e Kimi: "E' stato scorretto"

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GUERRA IN MERCEDES: Scintille tra Antonelli e Russell nella Sprint in Canada!

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GP Canada - Sprint Race: Vince Russell, ma che scintille con Antonelli! reddit

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