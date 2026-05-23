Durante la corsa sprint a Montreal, il vincitore è stato George, mentre Antonelli si è piazzato secondo. Russell e Antonelli sono stati protagonisti di un contatto ravvicinato, con quest'ultimo che ha contestato la manovra del rivale, definendola scorretto. Kimi, presente alla gara, ha condiviso l'osservazione, sottolineando la durezza dello scontro tra i due piloti. La competizione si è conclusa con polemiche sulla dinamica del sorpasso e sulla correttezza delle manovre in pista.

Erano scintille prevedibili, si sono inevitabilmente accese. Parliamo di quelle che sono volate tra George Russell e Kimi Antonelli nel corso della Sprint del GP del Canada, vinta dall’inglese dopo un duello corpo a corpo con il giovane italiano, che stavolta ha masticato amaro. L’incendio è divampato al sesto giro di una gara breve, ma molto intensa. Russell, scattato dalla pole, era al comando braccato dal bolognese, ansioso di fargli ancora male dopo le tre pole e le tre vittorie consecutive che lo hanno issato in vetta al Mondiale. Antonelli ha portato l’attacco all’esterno di curva 1, un punto non facile perché alla chiusura della curva verso sinistra, Antonelli, che riteneva di essere col muso davanti all’inglese, si è ritrovato nella zona dove Russell, mollando il freno, ha avuto gioco facile ad accompagnarlo verso l'esterno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sprint Canada, scintille Russell-Antonelli: vince George, ma Kimi accusa: "Scorretto"

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Russell vince la Sprint e punge Antonelli!

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