Durante la sprint race di Formula 1 a Montreal, George Russell ha preso il comando e vinto, affrontando anche lo scontro con Antonelli. Kimi Raikkonen si è mostrato molto arrabbiato, mentre la classifica aggiornata evidenzia la sua posizione. Russell ha dimostrato determinazione, causando qualche tensione tra i team. La gara si è conclusa con il britannico in prima posizione, lasciando dietro di sé i rivali.

Montreal (Canada) 23 maggio 2026 - George Russell mostra i muscoli, allarga le spalle e provoca anche qualche malumore in casa Mercedes. Il pilota inglese vince la sprint del Canada davanti a Lando Norris e a un Kimi Antonelli furibondo per il duello in pista avuto con il compagno di squadra, dove si è andati al limite nel corpo a corpo. Piastri arriva quarto, davanti alle due Ferrari con Leclerc davanti ad Hamilton. Verstappen e Lindblad completano la zona punti. Ora piccola pausa, poi alle 22 tutti di nuovo in pista per le qualifiche della gara domenicale. La gara. Nella gara sprint ci sono ben quattro piloti a partire dai box, andando così ad accorciare di due file la griglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sprint race F1 oggi, Russell fa a spallate con Antonelli e vince in Canada. Kimi furibondo, la classifica aggiornata

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