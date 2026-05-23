Canada F1 | Russell batte Antonelli per millesimi nella sprint race

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la sprint race di Formula 1 in Canada, il pilota Russell ha vinto battendo Antonelli di pochi millesimi. La gara si è conclusa con un margine molto ristretto tra i due. Non sono stati forniti dettagli specifici su come Antonelli possa ridurre il divario nel prossimo settore, né sui motivi del calo di grip della Red Bull in pista.

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? Punti chiave Come farà Antonelli a colmare il gap nel terzo settore?. Perché la Red Bull ha perso tutto il grip in pista?. Chi riuscirà a sfruttare l'incidente di Alonso per scalare il podio?. Cosa ha permesso alla Mercedes di superare la McLaren a Montreal?.? In Breve Norris e Piastri occupano rispettivamente il terzo e quarto posto in griglia.. Hamilton supera Leclerc, mentre Verstappen parte settimo per problemi tecnici alla Red Bull.. Incidente di Alonso causa bandiera rossa dopo appena 1 minuto e 46 secondi.. Debuttante Lindblad conquista la nona posizione superando Carlos Sainz.. George Russell conquista la pole position per la sprint race del Gran Premio canadese di Formula 1 battendo il compagno di squadra Kimi Antonelli con un margine di soli 0,068 secondi dopo una sessione di qualifica frenetica al Circuit Gilles Villeneuve. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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